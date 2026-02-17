Варданяна приговорили к десяткам лет тюрьмы в Азербайджане

Военный суд Баку приговорил Варданяна к 20 годам тюрьмы

Военный суд Баку приговорил бывшего госминистра упраздненной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна к десяткам лет тюрьмы. Об этом в Telegram сообщает издание Minval.

«Бакинский военный суд приговорил гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в военных преступлениях и терроризме, к 20 годам лишения свободы», — говорится в публикации.

Варданяна обвиняли по статьям Уголовного кодекса Азербайджана в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

Ранее военный суд требовал для Варданяна приговор в виде пожизненного лишения свободы. Тогда прокурор поддержал требования гособвинения.