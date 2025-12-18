В Азербайджане захотели посадить Варданяна на пожизненное

Военный суд в Баку запросил для Варданяна приговор в виде пожизненного

Военный суд в Баку запросил для бывшего госминистра упраздненной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна приговор в виде пожизненного лишения свободы. Об этом пишет Minval.

«Судебный процесс по уголовному делу в отношении (...) Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджана в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, был продолжен 18 декабря», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурор поддержал гособвинение в вопросе меры пресечения для Варданяна. Его и других деятелей НКР азербайджанские силовые структуры обвиняют в военных преступлениях, терроризме и других преступных деяниях.

В марте Рубен Варданян проводил голодовку в течение 23 дней. Он ее объяснил несправедливостью азербайджанского суда.