12:58, 18 декабря 2025Бывший СССР

В Азербайджане захотели посадить Варданяна на пожизненное

Военный суд в Баку запросил для Варданяна приговор в виде пожизненного
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Рубен Варданян (в центре)

Рубен Варданян (в центре) . Фото: Пресс-служба государственной пограничной службы Азербайджана / РИА Новости

Военный суд в Баку запросил для бывшего госминистра упраздненной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна приговор в виде пожизненного лишения свободы. Об этом пишет Minval.

«Судебный процесс по уголовному делу в отношении (...) Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджана в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, был продолжен 18 декабря», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурор поддержал гособвинение в вопросе меры пресечения для Варданяна. Его и других деятелей НКР азербайджанские силовые структуры обвиняют в военных преступлениях, терроризме и других преступных деяниях.

В марте Рубен Варданян проводил голодовку в течение 23 дней. Он ее объяснил несправедливостью азербайджанского суда.

