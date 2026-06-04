На вооружении Киева заметили советскую БМП с испанским «Стражем»

На вооружении Киева заметили БМП-1 с испанским боевым модулем Guardian 30

Советскую боевую машину пехоты БМП-1, которую оснастили испанским боевым модулем, заметили на вооружении Киева. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

На фото, которое опубликовал 146-й ремонтно-восстановительный полк ВСУ, видна БМП-1 с дистанционно управляемым боевым модулем Guardian 30 («Страж 30»). Новое вооружение установили вместо стандартной обитаемой башни с орудием «Гром» калибра 73 миллиметра. Также машину оснастили складным «мангалом» для защиты от дронов-камикадзе.

Guardian 30, разработанный испанской компанией EM&E Group, можно вооружить пушками Bushmaster II калибра 30 или 40 миллиметров, а также советской 2А42. Кроме того, в арсенал модуля входит пулемет калибра 7,62 миллиметра и дымовые гранатометы.

В мае холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России партию боевых машин десанта БМД-2М с боевым отделением «Берег». В арсенал модуля входит автоматическая пушка и противотанковые ракеты «Корнет».