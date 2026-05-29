Вооруженные силы России получили БМД-2М с «Берегом»

«Высокоточные комплексы» поставили в войска БМД-2М с «Берегом»

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил Вооруженным силам России партию боевых машин десанта БМД-2М с боевым отделением «Берег». Об этом производитель сообщил в Telegram.

Войска получили модернизированные машины в рамках государственного оборонного заказа. «Она стала технологичнее и удобнее для экипажа, что ставит ее в один ряд с БМП-2М, оснащенной боевым модулем "Бережок"», — сказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Отмечается, что боевой модуль БМД-2М обеспечивает увеличенную огневую мощь и дальность поражения целей. В арсенал «Берега» входят управляемые ракеты «Корнет» и автоматическая пушка калибра 30 миллиметров. Модуль получил современную систему управления огнем с тепловизором и автоматом сопровождения целей.

Также модернизированные БМД оснастили комплектом дополнительной защиты с бронированными экранами. От дронов машину прикрывает модуль защиты верхней полусферы и система радиоэлектронной борьбы.

