12:20, 29 мая 2026Наука и техника

Вооруженные силы России получили БМД-2М с «Берегом»

«Высокоточные комплексы» поставили в войска БМД-2М с «Берегом»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: «Высокоточные комплексы»

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил Вооруженным силам России партию боевых машин десанта БМД-2М с боевым отделением «Берег». Об этом производитель сообщил в Telegram.

Войска получили модернизированные машины в рамках государственного оборонного заказа. «Она стала технологичнее и удобнее для экипажа, что ставит ее в один ряд с БМП-2М, оснащенной боевым модулем "Бережок"», — сказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Отмечается, что боевой модуль БМД-2М обеспечивает увеличенную огневую мощь и дальность поражения целей. В арсенал «Берега» входят управляемые ракеты «Корнет» и автоматическая пушка калибра 30 миллиметров. Модуль получил современную систему управления огнем с тепловизором и автоматом сопровождения целей.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
История и состав Воздушно-десантных войск России. Как в Российской Федерации появились Воздушно-десантные войска?
20 июня 2023

Также модернизированные БМД оснастили комплектом дополнительной защиты с бронированными экранами. От дронов машину прикрывает модуль защиты верхней полусферы и система радиоэлектронной борьбы.

В марте в зоне проведения специальной военной операции заметили редкую артиллерийскую установку «Вена», которая построена на базе БМП-3.

