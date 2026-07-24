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02:25, 24 июля 2026 (обновлено: 02:26, 24 июля 2026)Мир

Экс-посол Британии отметил роль США в ударах по России

Экс-посол Мюррей: Западные страны ведут прокси-войну с Россией на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Западные государства ведут прокси-войну с Россией на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002–2004) и шотландский политический активист Крейг Мюррей.

«Эти ракеты производятся на Западе, оплачиваются Западом, создаются на Западе и передаются Украине для ударов по России. По сути, это означает, что Запад атакует Россию», — отметил собеседник, подчеркнув, что посредничество не меняет самой сути вещей и общей картины.

По его словам, ракеты, которые сейчас пытаются атаковать российскую территорию, производятся в США, а в перспективе часть из них будет производиться в Британии и Германии. Активист выразил опасения по поводу того, что в европейской политике решения принимают люди с военным мышлением.

Масштабный рост вооружений ведет к его гонке, что особенно характерно в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, добавил Мюррей. Он также убежден, что поставки Западом вооружений для Украины — крайне опасная ситуация.

Ранее американский лидер Трамп одобрил удары Украины по российским объектам энергетики. Он считает, что эта эскалация «может привести к прекращению конфликта».

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