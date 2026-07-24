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Из жизни
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02:02, 24 июля 2026Из жизни

Сотрудницу детского сада уличили в сексуальных преступлениях против детей

В США сотрудницу христианского детского сада уличили в совращении несовершеннолетнего
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Magnific / Designed by Magnific

В штате Южная Каролина, США, 36-летнюю Хизер Николь Хилл уличили в совращении ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

Хилл работала в христианском детском саду Siloam. 18 июля ее арестовали по обвинениям, связанным с сексуальными преступлениями против детей.

Сотрудницу детского сада обвиняют в склонении несовершеннолетнего к интимной связи. Также предполагается, что она присылала ему материалы откровенного характера.

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Siloam позиционирует себя как образовательный центр, который «обеспечивает христианское воспитание в безопасной и полной любви обстановке». Хилл уволили.

Ранее сообщалось, что в штате Индиана, США, 24-летнюю Торри Лемон приговорили к тюремному сроку за секс с 17-летней школьницей. Лемон работала воспитательницей в детском саду при христианской школе.

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