В России призвали обратиться к «экономике хитрых татар»

Муфтий Крганов: Альтернативой Оксфорду и Гарварду может стать «экономика хитрых татар»

«Экономика хитрых татар» может стать альтернативой традиционному обучению в таких ведущих вузах мира, как Оксфорд и Гарвард. Обратиться к этой методике предложил глава Духовного управления мусульман Альбир Крганов, его слова приводит БИЗНЕС Online.

На сессии «Религия и экономика» на ПМЭФ муфтий заявил о необходимости создать учебники об экономике народов России. У каждого из 193 народов страны есть свои хитрости и уникальный опыт, констатировал он. Татары хитрые, а якутская модель ловли рыбы может приносить миллиарды. Однако сегодня экономику в РФ преподают по западным учебникам, а имеющаяся мудрость незаслуженно игнорируются в современном образовательном процессе.

«Ну и что Оксфорд и Гарварды? А мы что, хуже? Они что, с небес пришли? Те же люди!» — пояснил Крганов.

На сессии ПМЭФ-2026 с участием главы Минфина Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Решетникова и замруководителя администрации президента Максима Орешкина обсудили контуры новой модели экономического роста. Решетников отметил, что структурные изменения «очевидно идут и идут достаточно активно», а «модель экономики мы вынуждены донастраивать, как только происходит какое-то значимое событие, а они происходят постоянно».

