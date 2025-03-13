Экс-глава правительства Карабаха прекратил голодовку спустя 23 дня

Экс-глава правительства Карабаха Варданян прекратил голодовку спустя 23 дня

Бывший глава правительства упраздненного Нагорного Карабаха, бизнесмен Рубен Варданян прекратил голодовку в азербайджанской тюрьме спустя 23 дня. Об этом предприниматель сообщил через своих представителей, передает «Sputnik Армения».

«Сегодня 12 марта, 23-й день моей голодовки. Я в отличной форме. Не переживайте, все хорошо. (...) Я принял решение на 23-й день приостановить голодовку», — говорится в заявлении Варданяна.

Он объяснил, что начал голодовку, чтобы продемонстрировать несправедливость азербайджанского суда.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готов вынести на референдум проект об изменении Конституции республики. По информации прессы, глава правительства предложит убрать ссылку на декларацию независимости Армении в преамбуле Конституции, где упоминается упраздненная Нагорно-Карабахская республика.