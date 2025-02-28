Пашинян захотел отредактировать Конституцию Армении

Hraparak: Пашинян хочет вынести на референдум вопрос об изменении в Конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет вынести на референдум проект об изменении Конституции республики. Об этом пишет армянское издание Hraparak со ссылкой на источники из партии армянского лидера.

По информации издания, Пашинян хочет убрать ссылку на декларацию независимости Армении в преамбуле Конституции, где упоминается упраздненная Нагорно-Карабахская республика. Теперь же, сообщают источники, будет использована ссылка на проект «Реальная Армения», где отсутствует упоминание Карабахского региона.

Издание отмечает, что идея Пашиняна не получила поддержки внутри его партии. Однако, несмотря на это, он намерен реализовать эту инициативу даже без поддержки сторонников.

Ранее Пашинян заявил, что Баку и Ереван согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Нерешенными, по его словам, остались лишь два вопроса. Претензии Баку по Конституции Армении он не упомянул.