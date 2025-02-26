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20:42, 26 февраля 2025Бывший СССР

Пашинян рассказал о двух нерешенных вопросах между Азербайджаном и Арменией

Пашинян: Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Баку и Ереван согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения, нерешенными остались лишь два вопроса. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Одна из двух статей, по которым пока не удалось договориться, касается размещения войск третьих стран вдоль границы, а другая — споров в международных судах. Остальные 15 пунктов согласованы», — рассказал он.

Политик подчеркнул, что не видит оснований для войны или эскалации ситуации между Арменией и Азербайджаном. По его оценке, все имеющиеся в регионе проблемы имеют пути решения. Пашинян подчеркнул, что некоторые предложения озвучены публично, а другие — на рабочем уровне между дипломатами.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что Ереван получил от Баку ответ на предложения по проекту мирного соглашения. По ее словам, предложения по другим направлениям, таким как разблокирование коммуникаций и механизм взаимного контроля и верификации вооружений, пока остаются без ответа.

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