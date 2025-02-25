Армения получила от Азербайджана ответ по проекту мирного соглашения

МИД Армении: Ереван получил от Баку ответ по проекту мирного соглашения

Ереван получил от Баку ответ на предложения по проекту мирного соглашения. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, передает ТАСС.

По ее словам, Армения получила ответ Азербайджана относительно мирного соглашения, но предложения по другим направлениям, таким как разблокирование коммуникаций и механизм взаимного контроля и верификации вооружений, пока остаются без ответа.

Ранее Армения отвергла посредничество России в переговорах с Азербайджаном. Спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что «Прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний».

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ждет от Баку ответа на выдвинутые им конкретные предложения по мирному договору. Он добавил, что представил грузинскому премьеру процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.