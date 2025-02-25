Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:39, 25 февраля 2025Бывший СССР

Армения получила от Азербайджана ответ по проекту мирного соглашения

МИД Армении: Ереван получил от Баку ответ по проекту мирного соглашения
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ереван получил от Баку ответ на предложения по проекту мирного соглашения. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, передает ТАСС.

По ее словам, Армения получила ответ Азербайджана относительно мирного соглашения, но предложения по другим направлениям, таким как разблокирование коммуникаций и механизм взаимного контроля и верификации вооружений, пока остаются без ответа.

Ранее Армения отвергла посредничество России в переговорах с Азербайджаном. Спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что «Прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний».

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ждет от Баку ответа на выдвинутые им конкретные предложения по мирному договору. Он добавил, что представил грузинскому премьеру процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии считают, что США могут пойти на ультиматум Путина, озвученный за два месяца до СВО. О чем идет речь?

      Российского актера назвали восходящей звездой Голливуда

      Кандидат на пост замглавы Пентагона предостерег от обвинений в адрес России

      В Польше призвали покончить с культом Бандеры

      В США рассказали о единственном шансе Зеленского выжить

      Напавших на консульство России в Марселе французов арестовали

      В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш

      Двойник Ди Каприо попал в базу «Миротворец»

      Звезду «Слова пацана» заподозрили в романе с Ваней Дмитриенко

      На Украине заявили о планах Трампа избавиться от Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше