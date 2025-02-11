Армения отвергла посредничество России в переговорах с Азербайджаном

Спикер парламента Армении отверг идею посредничества РФ в переговорах с Баку

В Армении отвергли идею посредничества России в переговорах с Азербайджаном. Такое заявление озвучил спикер парламента страны Ален Симонян во время брифинга, передает ТАСС.

«Прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний, у нас много вопросов, на которые у нас до сих пор нет ответов», — заявил он. Симонян также заявил, что участие Москвы посредником между Ереваном и Баку — маловероятно.

Ранее стало известно, что парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к Европейскому союзу. Произойдет это в течение ближайшей недели.

10 февраля в Азербайджане власти внесли депутата Государственной думы России Николая Валуева в список персон нон грата. Причина — «оскорбительные заявления и угрозы» в адрес азербайджанской диаспоры в РФ.