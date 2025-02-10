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19:12, 10 февраля 2025Бывший СССР

Парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к Евросоюзу

Парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к ЕС в течение недели
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ruslan Harutyunov / Shutterstock / Fotodom

Парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к Европейскому Союзу (ЕС) в течение ближайшей недели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального собрания республики.

Отмечается, что рассмотрение проекта будет включено в повестку дня заседаний парламента, которые будут созваны с 11 февраля. Всего в повестку парламентских заседаний включены восемь законопроектов.

«В соответствии с регламентом Национального собрания включить в повестку дня созываемых с 11 февраля заседаний Нацсобрания следующие вопросы (...) О начале процесса присоединения Армении к ЕС», — говорится в постановлении Национального собрания.

Ранее заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян призвал использовать креативный подход к процессу интеграции республики в ЕС и членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). На вопрос журналистов о том, планирует ли Ереван делать выбор между ЕС и ЕАЭС, он ответил, что «иногда необходимо более креативно подходить к процессам».

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