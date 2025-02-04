Армения захотела креативно использовать преимущества интеграции с ЕАЭС и ЕС

МИД Армении: Ереван стоит креативно использовать интеграцию с ЕАЭС и ЕС

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Паруйр Ованнисян призвал использовать креативный подход к процессу интеграции республики в Евросоюз (ЕС) и к членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Его слова передает ТАСС.

«Иногда необходимо более креативно подходить к процессам. Наш подход заключается в постепенном развитии сотрудничества с Европейским союзом, использовании всех программ и возможных секторов», — заявил Ованнисян, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Армения делать выбор между ЕС и ЕАЭС.

Он напомнил о заключенном в 2017 году соглашении с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, что тогда, по его словам, тоже казалось невозможным.

Он также отметил, что власти Армении решают проблемы по мере их поступления, а сближение с Европейским союзом является сложным процессом, и вопросы о том, что совместимо, а что нет, не стоят на повестке дня.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что проходящие в Армении дискуссии о членстве страны в ЕС и ЕАЭС одновременно несостоятельны. По его мнению, членство в двух объединениях несовместимо, и это должно быть понятно любому минимально знакомому с их принципами работы человеку.