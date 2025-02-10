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13:49, 10 февраля 2025Бывший СССР

Валуев стал персоной нон грата в одной стране

МИД Азербайджана: Баку запретил въезд депутату Госдумы Валуеву
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Баку внес депутата Государственной думы России Николая Валуева в список персон нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По словам дипломата, въезд в республику парламентарию запретили из-за «оскорбительных заявлений и угроз», якобы высказанных им в адрес Азербайджана и его народа. «В связи с высказываниями этого депутата в адрес Азербайджана его имя было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», — заявил он.

Гаджизаде подчеркнул, что это не первый случай включения российских депутатов в список персон нон грата. Он напомнил, что ранее его пополнили депутаты Константин Затулин и Виталий Милонов.

Ранее в своем Telegram-канале Николай Валуев раскритиковал закрытие Русского дома в Баку азербайджанскими властями. Политик также призвал российские власти обратить внимание на азербайджанские диаспоры, действующие на территории России. По его словам, такие организации существуют ради денег, причем не всегда легальных.

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