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16:23, 30 января 2025Бывший СССР

Премьер Армении обозначил свои ожидания от Азербайджана

Пашинян: Ереван ждет ответа от Баку на предложения по мирному договору
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ереван ждет от Баку ответа на выдвинутые им конкретные предложения по мирному договору. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

«Армения представила весьма конкретные предложения и решения по всем вопросам, которые беспокоят стороны, и ждет конструктивного ответа Азербайджана. Я подтверждаю, что правительство Армении привержено продвижению повестки мира и продолжит прилагать активные усилия в этом направлении», — сказал он.

Пашинян добавил, что представил грузинскому премьеру процесс делимитации армяно-азербайджанской границы. По его словам, следующий этап этого процесса начнется в непосредственной близости от пункта пересечения границ Армении, Азербайджана и Грузии.

Премьер-министры Армении и Грузии провели встречу 30 января. Грузинский премьер заверил руководство Армении в готовности правительства содействовать диалогу Еревана и Баку.

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