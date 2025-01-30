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15:40, 30 января 2025Бывший СССР

Премьеры Грузии и Армении провели встречу

Премьер Грузии Кобахидзе провел встречу с коллегой из Армении Пашиняном
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с коллегой из Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» в Telegram.

«Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян обсудили вопросы стратегического сотрудничества между странами, ситуацию в регионе и происходящие в нем события», — говорится в публикации.

Грузинский премьер снова заверил Ереван в готовности правительства содействовать диалогу с Баку. Кроме того, Тбилиси готов внести вклад в установление стабильности и мира в регионе. Помимо этого, Кобахидзе пригласил Пашиняна посетить Грузию с официальным визитом.

17 января Грузия предложила Армении и Азербайджану инициативу по сотрудничеству между тремя государствами. Как отмечалось, Тбилиси заинтересован в конкретных шагах по взаимодействию в регионе.

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