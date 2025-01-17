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12:09, 17 января 2025Бывший СССР

Грузия предложила Армении и Азербайджану инициативу по сотрудничеству

Кобахидзе: Грузия предлагает Еревану и Баку инициативу по сотрудничеству
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия предлагает Армении и Азербайджану инициативу по сотрудничеству между тремя государствами. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, пишет ТАСС.

«Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая подразумевает включенность всех трех стран Южного Кавказа в различных сферах», — сказал он.

Кобахидзе отметил, что Тбилиси заинтересован в конкретных шагах по сотрудничеству в регионе. По его словам, мир и стабильность для регионального развития имеют еще большее значение на фоне сложной геополитической обстановки.

Ранее стало известно, что начальники генштабов Армении, Казахстана, Украины, Грузии и Азербайджана участвовали в заседании Военного комитета НАТО. Как отметил глава комитета Роб Бауэр, встреча показала, что НАТО и ее партнеры сближаются каждый день.

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