Представители Казахстана, Украины и Армении участвовали в заседании Военного комитета НАТО

Главы генштабов Казахстана и Украины были на заседании Военного комитета НАТО

Начальники генштабов Армении и Казахстана участвовали в заседании Военного комитета НАТО, которое проходило в Брюсселе. Об этом сообщил глава комитета Роб Бауэр, пишет ТАСС.

Помимо этого, по его словам, на встрече присутствовали представители Украины, Азербайджана и других стран-партнеров альянса. Речь также идет о главах генеральных штабов Грузии, Молдавии и Израиля. Как отметил Бауэр, заседание показало, что НАТО и ее партнеры сближаются каждый день.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что против членства страны в НАТО выступили четыре страны. Он уточнил, что Украину не поддержали США, Венгрия, Словакия и Германия. Как утверждает Зеленский, указанные государства по разным причинам не видят Украину в блоке.

