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18:14, 16 января 2025Бывший СССР

Зеленский назвал выступившие против членства Украины в НАТО страны

Зеленский: Против членства Украины в НАТО выступили США, ФРГ, Венгрия и Словакия
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Против членства Украины в НАТО выступили четыре страны, в том числе США и ФРГ. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Словакия, Германия: они были искренни, они не хотели видеть нас в НАТО. (...) Это четыре страны, которые по разным причинам пока что не видят Украину в НАТО», — уточнил глава государства.

14 января агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп во время своего второго срока вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО. Несмотря на это, в Европе выразили желание сохранить данный вопрос на повестке дня.

Ранее в США заявили, что вмешательство в конфликт на Украине противоречит интересам Вашингтона. Отмечалось, что конфликт важен исключительно для европейских стран.

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