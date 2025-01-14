В Европе рассказали об отказе Трампа продвигать вступление Украины в НАТО

Bloomberg: Дональд Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО во время своего второго президентского срока. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, вступление Киева в НАТО вряд ли будет продвигаться при Трампе, однако европейские страны хотят сохранить этот вопрос на повестке дня для любых переговоров.

Агентство отмечает, что европейские страны провели с членами команды Трампа серию частных переговоров, в ходе которых они обосновали необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Источники издания также заявили, что Трамп не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегическую важность конфликта для интересов США, однако не станет принуждать Киев к преждевременным переговорам с Москвой.