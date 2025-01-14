На Западе рассказали о безразличии Трампа к судьбе Украины

Bloomberg: Избранный президент США Трамп не заинтересован в судьбе Украины

Избранный президент США Дональд Трамп не заинтересован в судьбе Украины. О безразличии республиканца к Киеву сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Сложилось впечатление, что он не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегическую важность войны для интересов США», — заявили собеседники агентства.

Кроме того, источники отметили, что Трамп не станет принуждать Киев к преждевременным переговорам с Москвой. По их словам, будущая администрация может помочь Украине вернуться на позиции силы до начала переговоров, но как поступит Трамп — неизвестно.

Ранее Трамп заявил о своем желании как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине, но сначала республиканцу нужно официально вступить в должность.