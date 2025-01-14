Трамп заявил о своем желании поскорее встретиться с Путиным

Трамп: Нужно как можно скорее провести встречу с Путиным, чтобы обсудить Украину

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине, но сначала республиканцу нужно официально вступить в должность. Об этом сообщает агентство Reuters.

«И я знаю, что он [Владимир Путин] тоже хочет встретиться, и я собираюсь сделать это как можно скорее. Я бы сделал это раньше, но для начала мне попасть в офис (официально вступить в должность президента США и занять Овальный кабинет — прим. Ленты.ру). Для некоторых вещей вам действительно необходимо быть там», — подчеркнул политик.

При этом Трамп не стал называть точные сроки предполагаемой встречи, а также раскрывать свою стратегию по урегулированию украинского кризиса.

10 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к встрече с Трампом без условий. Он отметил, что требуются обоюдное желание и политическая воля вести переговоры и решать существующие проблемы посредством диалога.