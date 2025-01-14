Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:53, 14 января 2025Мир

Трамп заявил о своем желании поскорее встретиться с Путиным

Трамп: Нужно как можно скорее провести встречу с Путиным, чтобы обсудить Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине, но сначала республиканцу нужно официально вступить в должность. Об этом сообщает агентство Reuters.

«И я знаю, что он [Владимир Путин] тоже хочет встретиться, и я собираюсь сделать это как можно скорее. Я бы сделал это раньше, но для начала мне попасть в офис (официально вступить в должность президента США и занять Овальный кабинет — прим. Ленты.ру). Для некоторых вещей вам действительно необходимо быть там», — подчеркнул политик.

При этом Трамп не стал называть точные сроки предполагаемой встречи, а также раскрывать свою стратегию по урегулированию украинского кризиса.

10 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к встрече с Трампом без условий. Он отметил, что требуются обоюдное желание и политическая воля вести переговоры и решать существующие проблемы посредством диалога.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по России сотнями дронов и ракетами ATACMS. Что известно о последствиях массированной атаки?

      На Западе заявили об угрозе конфликта России и НАТО в одном регионе после Украины

      Названо время прихода 20-градусных морозов в Москву

      МВД России пресекло работу нелегальной платежной системы для мошенников Rapidpay

      В ДНР начались бои рядом с крупнейшим угольным предприятием

      Продажи смартфонов в России упали

      «АвтоВАЗ» повысил ценник на самую продаваемую в России машину

      На Украине подтвердили потерю одной из снабжающих Покровск трасс

      В уходящей администрации США заявили о выгоде от конфликта на Украине

      Анна Семенович снялась в купальнике с глубоким декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше