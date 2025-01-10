В Кремле высказались об условиях встречи Трампа и Путина

Песков заявил, что Путин готов к встрече с Трампом без условий

Президент России Владимир Путин готов к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом без условий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога», — высказал позицию Кремля Песков.

Песков отметил, что Путин ранее неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом.

По словам пресс-секретаря российского президента, точной даты встречи пока нет. «Исходим из обоюдной готовности», — сказал он, отметив, что движения в сторону возможной встречи появиться после инаугурации Трампа 20 января.

Ранее во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде Трамп анонсировал встречу с Путиным. По его словам, стороны уже занимаются подготовкой к этому приему. До этого Трамп также призывал российского президента начать действовать по Украине и мирному урегулированию.