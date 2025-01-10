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04:35, 10 января 2025Мир

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Трамп: Путин хочет встретиться, мы занимаемся организацией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В пятницу, 10 января, во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде политик рассказал, что стороны занимаются подготовкой к этому приему, передает Reuters.

«Он хочет встретиться, и мы занимается организацией», — рассказал Трамп.

В то же время избранный американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, состоится ли трехсторонняя встреча глав США, России и Китая. По его словам, это будет определено позднее.

В начале января Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в первые полгода после его инаугурации. Ранее он призвал президента РФ начать действовать по Украине и мирному урегулированию.

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