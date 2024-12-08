Трамп призвал Путина начать действовать по Украине

Трамп: пришло время Путину начать действовать по Украине

Президенту России Владимиру Путину «пришло время» начать действовать по Украине и ее мирному урегулированию. Об этом избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я знаю Владимира [Путина] хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — написал 47-й президент США.

При этом американский лидер не уточнил, каким конкретно образом власти КНР могут поспособствовать началу мирного урегулирования.

Ранее Трамп заявил о желании властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта. Он также добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта.