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12:41, 8 декабря 2024Бывший СССР

Трамп заявил о желании Украины начать мирные переговоры с Россией

Трамп: Украина хотела бы заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Truth Social.

Он добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта. Для президента России Владимира Путина, по мнению Трампа, сейчас настало «время действовать». «Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры», — отметил политик.

Он также считает, что свою лепту в урегулировании конфликта могли бы внести власти Китая. В то же время Трамп не стал уточнять, каким образом руководство КНР может помочь Москве и Киеву в этом вопросе. «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку (с Россией по урегулированию конфликта — прим. «Ленты.ру»), — заключил будущий глава Белого дома.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила о готовности Зеленского идти на уступки в ходе мирных переговоров с Россией после его встречи с Трампом. Авторы публикации напомнили, что недавно власти Украины изменили свою позицию по поводу вариантов урегулирования конфликта, а Зеленский объявил, что рассмотрит возможность территориальных уступок ради прекращения боевых действий и получения возможности вступить в НАТО.

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