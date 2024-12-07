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23:23, 7 декабря 2024Интернет и СМИ

В США заметили готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом

NYT: встреча Зеленского с Трампом в Париже показала готовность Киева к уступкам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

После встречи украинского лидера Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом в Елисейском дворце (Париж, Франция) стало ясно, что Киев готов идти на уступки в ходе мирных переговоров с Россией. Это заметили авторы публикации The New York Times (NYT).

Детали беседы Трампа с Зеленским, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который организовал эту встречу, не раскрываются. Однако ожидалось, что украинский лидер постарается привести аргументы в пользу Украины на фоне опасений, что стремление новой администрации быстро завершить конфликт может привести к невыгодной позиции Киева на переговорах, вплоть до принуждения уступить России существенную часть территорий и лишения гарантий безопасности.

Сам Зеленский по окончании обсуждения заявил, что это была «продуктивная встреча», и поблагодарил господина Трампа за его решимость. «Мы говорили о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим закончить эту войну как можно быстрее и справедливее», — заявил он.

В статье отмечается, что встреча лидера Украины и будущего главы США практически совпала со значительным изменением публичной позиции Киева по мирным переговорам с Москвой. Спустя много лет, когда Украина обещала не отдавать территории России, недавно Зеленский объявил, что рассмотрит такую возможность, чтобы прекратить огонь и получить возможность вступить в НАТО. Однако он добавил, что затем Киев попытается вернуть территории путем переговоров.

«Изменение позиции рассматривалось как способ Украины показать Трампу, что она готова пойти на уступки в рамках переговоров. В то же время официальные лица Украины настаивали на том, что Россия не хотела участвовать в переговорах, особенно учитывая, что ее войска неуклонно набирают силу на поле боя», — указано в материале.

Ранее профессор международных отношений Оксфордского университета Ричард Каплан назвал план Трампа по Украине невыгодным для Киева. По его словам, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня и конфликт будет заморожен вдоль нынешних линий фронта, это может предоставить России возможность укрепить свое влияние на территориях, которые она контролирует.

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