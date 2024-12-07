В Британии план Трампа по Украине назвали невыгодным для Киева

Профессор Каплан: почти все пункты плана Трампа по Украине невыгодны для Киева

Практически все пункты плана по мирному урегулированию ситуации на Украине, разработанного избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, невыгодны для Киева. Об этом рассказал профессор международных отношений Оксфордского университета Ричард Каплан, пишет газета The I Paper.

«Если будет достигнуто соглашение о прекращении огня и конфликт будет заморожен вдоль нынешних линий фронта, это может предоставить России возможность укрепить свое влияние на территориях, которые она контролирует», — написано в статье.

По словам эксперта, Украина рискует оказаться в ситуации, схожей с Кипром. Там с 1974 года северо-восточная часть острова находится под контролем войск Турции.

Ранее экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Украине стоит серьезнее отнестись к планам Дональда Трампа и его мерам по урегулированию конфликта.

В свою очередь, политолог Олег Бондаренко заявил, что Дональд Трамп торопится решить вопрос Украины и заняться другими регионами, в частности, Латинской Америкой. По мнению эксперта, политик намерен завершить противостояние на Украине в кратчайшие сроки и максимально эффектно.