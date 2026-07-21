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12:11, 21 июля 2026Россия

Великобритании предрекли продолжение «антироссийской истерии» с новым премьером

Слуцкий: Великобритания продолжит «антироссийскую истерию» с приходом Бернема
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luke MacGregor / Reuters

В Великобритании продолжится «антироссийская истерия» даже с приходом нового премьер-министра. Такое мнение об изменениях во внешней политики Соединенного Королевства высказал в беседе с RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, взгляды нового главы британского правительства Энди Бернема пока мало известны, однако не стоит питать иллюзий на его счет.

«Здесь, к сожалению, ожидается полная преемственность и продолжение игры в "партию войны"», — заметил парламентарий.

Слуцкий добавил, что это вряд ли удивит Россию. Он подчеркнул, что Москва продолжит отстаивать свои интересы независимо от смены лидеров на Западе.

Ранее стала известна позиция нового главы МИД Британии в отношении антироссийских санкций. Он выступил за усиление рестрикций против России.

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