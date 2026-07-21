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12:12, 21 июля 2026Путешествия

Россиянам рекомендовали забыть об отмене виз с Индонезией в ближайшее время

Посол РФ рассказал о работе над упрощением получения виз в Индонезию для россиян
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Российским туристам рекомендовали забыть об отмене виз с Индонезией в ближайшее время — сейчас работа идет над упрощением получения разрешения на въезд. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

Спикер отметил, что на данный момент сторонами обсуждается лишь упрощение въезда, а не полная отмена виз. «Пока даже его мы не можем подписать, потому что индонезийцы пытаются внести какие-то интересующие их положения, которые нас не устраивают», — рассказал Толченов.

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По его словам, это обычный переговорный процесс, но он длится уже много лет. «Хотелось бы его сначала довести до ума и подписать. Если мы сможем добиться этого, то, наверное, следующим этапом может быть и безвиз», — заключил дипломат.

Ранее эксперт по туризму составила топ безвизовых направлений для россиян летом 2026 года. По ее словам, неизменным лидером по соотношению цены и качества остается Турция.

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