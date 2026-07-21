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12:21, 21 июля 2026Экономика

Число жертв землетрясения в Венесуэле резко выросло

Правительство Венесуэлы: Число жертв землетрясения выросло на несколько десятков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле резко выросло. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

По данным представителя правительства, спасти не удалось еще 70 человек — число жертв увеличилось до 5278. В целом от стихийного бедствия пострадали 16,74 тысячи человек, а 18 тысяч — остались без крыши над головой.

Подземными толчками повредило 856 зданий, а еще 190 оказались полностью разрушены. Хорхе добавил, что сотрудникам экстренных служб удалось спасти 6,5 тысячи человек.

Ранее в ООН назвали приблизительный урон от землетрясения в Венесуэле. По предварительным подсчетам специалистов, сумма может достигать 6,7 миллиарда долларов — это почти шесть процентов ВВП латиноамериканской страны.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр был в 60 километрах от города Валенсия. За ним последовало еще одно землетрясение магнитудой 7,5, а затем еще 30 подземных толчков.

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