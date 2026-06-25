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08:13, 25 июня 2026Экономика

В Венесуэле произошла серия мощных землетрясений, число жертв может превысить 100 тысяч человек. Что известно на данный момент?

В Венесуэле разрушились несколько жилых многоэтажек от мощного землетрясения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В Венесуэле произошла серия мощных землетрясений. От сильных подземных толчков частично разрушились несколько жилых многоэтажных домов в столице Каракасе.

Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр пришелся на 60 километров от города Валенсия. Землетрясение также почувствовали и жители соседних островов — Арубе, Кюрасо и Гайаны. Местные власти объявили угрозу цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

В сети появились кадры последствий землетрясения. На записи видно, что часть потолка местного аэропорта обрушилась, люди в панике пытаются выбежать на улицу, десятки человек пострадали от падения конструкций.

По данным CNN Brasil, землетрясение могло нанести значительный ущерб нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Венесуэлы.

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Число жертв может достигнуть 100 тысяч

Геологическая служба США (USGS) опубликовала прогноз относительно возможных человеческих потерь в результате землетрясения, произошедшего в Венесуэле. Отмечается, что с вероятностью 44 процентов число погибших может составить от 10 до 100 тысяч человек.

По данным USGS, шансы того, что жертвами стихии станут от 100 до одной тысячи человек, оцениваются лишь в три процента, а интервал от одной до 10 тысяч погибших имеет 22-процентную вероятность. Также отмечается, что с вероятностью в 30 процентов количество жертв может превысить отметку в 100 тысяч человек.

В USGS также оценили потенциальный урон для экономики Венесуэлы от произошедшего землетрясения. По данным экспертов, экономические потери могут составить от 2 до 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) государства.

Помощь Венесуэле предложили несколько стран

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы сообщила, что ряд государств и международных организаций выразили солидарность с Венесуэлой и предложили помощь после серии мощных землетрясений, пишет РИА Новости.

Хочу поблагодарить правительства мира, которые сразу после произошедших землетрясений связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку

Дельси РодригесИсполняющая обязанности президента Венесуэлы

По ее словам, поддержку стране сразу выразили Соединенные Штаты, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика. Также с правительством связались представители ООН и международных финансовых институтов. Они заявили о готовности оказать содействие в преодолении последствий стихийного бедствия.

На Филиппинах из-за мощного землетрясения обрушилось здание

На Филиппинах 8 июня произошло землетрясение магнитудой 8,1. В результате было разрушено здание в городе Хенераль-Сантос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

От последствий разрушительного землетрясения не удалось спасти 32 человека, сообщили в Филиппинском управлении по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими.

По данным EMSC, на Филиппинах менее чем через сутки после землетрясения магнитудой 7,8 и цунами зафиксировали 15 афтершоков магнитудой от 5,0. Магнитуда наиболее мощного из афтершоков у берегов острова Минданао, по информации ученых, составила 6,5.

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