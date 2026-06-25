В Венесуэле произошла серия мощных землетрясений, число жертв может превысить 100 тысяч человек. Что известно на данный момент?

В Венесуэле разрушились несколько жилых многоэтажек от мощного землетрясения

В Венесуэле произошла серия мощных землетрясений. От сильных подземных толчков частично разрушились несколько жилых многоэтажных домов в столице Каракасе.

Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр пришелся на 60 километров от города Валенсия. Землетрясение также почувствовали и жители соседних островов — Арубе, Кюрасо и Гайаны. Местные власти объявили угрозу цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

В сети появились кадры последствий землетрясения. На записи видно, что часть потолка местного аэропорта обрушилась, люди в панике пытаются выбежать на улицу, десятки человек пострадали от падения конструкций.

По данным CNN Brasil, землетрясение могло нанести значительный ущерб нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Венесуэлы.

Число жертв может достигнуть 100 тысяч

Геологическая служба США (USGS) опубликовала прогноз относительно возможных человеческих потерь в результате землетрясения, произошедшего в Венесуэле. Отмечается, что с вероятностью 44 процентов число погибших может составить от 10 до 100 тысяч человек.

По данным USGS, шансы того, что жертвами стихии станут от 100 до одной тысячи человек, оцениваются лишь в три процента, а интервал от одной до 10 тысяч погибших имеет 22-процентную вероятность. Также отмечается, что с вероятностью в 30 процентов количество жертв может превысить отметку в 100 тысяч человек.

В USGS также оценили потенциальный урон для экономики Венесуэлы от произошедшего землетрясения. По данным экспертов, экономические потери могут составить от 2 до 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) государства.

Помощь Венесуэле предложили несколько стран

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы сообщила, что ряд государств и международных организаций выразили солидарность с Венесуэлой и предложили помощь после серии мощных землетрясений, пишет РИА Новости.

Хочу поблагодарить правительства мира, которые сразу после произошедших землетрясений связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку Дельси Родригес Исполняющая обязанности президента Венесуэлы

По ее словам, поддержку стране сразу выразили Соединенные Штаты, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика. Также с правительством связались представители ООН и международных финансовых институтов. Они заявили о готовности оказать содействие в преодолении последствий стихийного бедствия.

На Филиппинах из-за мощного землетрясения обрушилось здание

На Филиппинах 8 июня произошло землетрясение магнитудой 8,1. В результате было разрушено здание в городе Хенераль-Сантос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

От последствий разрушительного землетрясения не удалось спасти 32 человека, сообщили в Филиппинском управлении по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими.

По данным EMSC, на Филиппинах менее чем через сутки после землетрясения магнитудой 7,8 и цунами зафиксировали 15 афтершоков магнитудой от 5,0. Магнитуда наиболее мощного из афтершоков у берегов острова Минданао, по информации ученых, составила 6,5.