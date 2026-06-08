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15:28, 8 июня 2026Экономика

Раскрыто число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах

Xinhua: От последствий землетрясения на Филиппинах не удалось спасти 32 человека
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение на Филиппинах

Фото: Noel Celis / Reuters

От последствий разрушительного землетрясения на Филиппинах не удалось спасти 32 человека. Число жертв природного явления раскрыло агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

«Землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее на юге Филиппин рано утром во вторник, унесло жизни 32 человек», — сообщили в Филиппинском управлении по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими. Там также уточнили, что из-за подземных толчков множество зданий получили повреждения различной степени.

Ранее сообщалось, что утром 8 июня на Филлипинах произошло мощное землетрясение. Тогда его магнитуду оценили как 8,1. Подземные толчки зафиксировали у берегов острова Минданао. Очаг залегал на глубине десяти километров.

В результате было разрушено как минимум одно здание в городе Хенераль-Сантос. В регионе объявили угрозу цунами. Но вскоре предупреждение сняли.

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