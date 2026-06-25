Стало известно о возможном повреждении НПЗ в результате землетрясений в Венесуэле

CNN Brasil: Землетрясение могло нанести значительный ущерб НПЗ в Венесуэле

Землетрясение могло нанести значительный ущерб нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Венесуэлы. О возможном повреждении энергетической инфраструктуры стало известно телеканалу CNN Brasil.

Землетрясение произошло в 23 километрах к северо-западу от города Юмаре и в 24 километрах от города Сан-Фелипе. В регионе, охваченном природной катастрофой, расположены несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов страны.

По данным USGS (Геологической Службы США), предварительно мощность землетрясения оценивается в 7,5 балла. По данным Центров Предупреждения о Цунами, существовала возможность возникновения опасных приливных волн в прибрежных районах.

Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр пришелся на 60 километров от города Валенсия. Видеозаписи опубликованы в Telegram-канале Mash.