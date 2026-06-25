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02:22, 25 июня 2026Мир

Жилые многоэтажные дома разрушились от мощного землетрясения

Мощное землетрясение произошло в Венесуэле, разрушились несколько многоэтажных домов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал Mash

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. Как передает Telegram-канал Mash, от сильных подземных толчков частично разрушились несколько жилых многоэтажных домов в столице Каракасе.

Информации о пострадавших от стихии не было. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр пришелся на 60 километров от города Валенсия.

Землетрясение также почувствовали и жители соседних островов — Арубе, Кюрасо и Гайаны. Местные власти объявили угрозу цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

Кроме того, примерно в это же время землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано у берегов Японии.

Ранее в Соединенных Штатах Америки (США) случилось сильное землетрясение. Эпицентр располагался в 16 километрах к востоку от города Уиллитс.

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