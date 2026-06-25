Жилые многоэтажные дома разрушились от мощного землетрясения

Telegram-канал Mash
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. Как передает Telegram-канал Mash, от сильных подземных толчков частично разрушились несколько жилых многоэтажных домов в столице Каракасе.
Информации о пострадавших от стихии не было. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр пришелся на 60 километров от города Валенсия.
Землетрясение также почувствовали и жители соседних островов — Арубе, Кюрасо и Гайаны. Местные власти объявили угрозу цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов.
Кроме того, примерно в это же время землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано у берегов Японии.
Ранее в Соединенных Штатах Америки (США) случилось сильное землетрясение. Эпицентр располагался в 16 километрах к востоку от города Уиллитс.