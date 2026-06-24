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18:46, 24 июня 2026Экономика

В США произошло мощное землетрясение

EMSC: В Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Indra Honey / Shutterstock / Fotodom

В США в среду, 24 июня, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в Северной Калифорнии в 08:10 по местному времени (18:10 мск). Эпицентр располагался в 16 километрах к востоку от города Уиллитс, население которого составляет около 4,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Данные о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступали.

Ранее в этот же день сильное землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Филиппинах.

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