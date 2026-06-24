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07:41, 24 июня 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Филиппинах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах. Об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в среду, 24 июня, в 10:04 по местному времени (05:04 мск). Их магнитуда достигала 5,0 — это сейсмологи считают способным привести к умеренным разрушениям землетрясением.

Эпицентр явления находился в 75 километрах западнее прибрежного района Балингасай. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры информация не поступала. Угрозу цунами в стране не объявляли.

Ранее ощутимое землетрясение произошло в Грузии. Подземные толчки зафиксировали утром во вторник, 23 июня, в 08:07 по местному времени (07:07 мск). Их магнитуда достигала 4,4. Эпицентр явления находился в 260 километрах северо-западнее Тбилиси в направлении Амбролаури и в семи километрах от села Хончиори. Очаг залегал на глубине 20 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

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