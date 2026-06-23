Ощутимое землетрясение произошло в Грузии

IES: Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Грузии

Землетрясение произошло в Грузии. Об этом сообщают специалисты национального Института изучения Земли (IES).

Подземные толчки зафиксировали утром во вторник, 23 июня, в 08:07 по местному времени (07:07 мск). Их магнитуда достигала 4,4 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 260 километрах северо-западнее Тбилиси в направлении Амбролаури и в семи километрах от села Хончиори. Очаг залегал на глубине 20 километров. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры информация не поступала.

Ранее ощутимое землетрясение произошло у берегов Камчатки — его магнитуда достигала 4,2. Подземные толчки произошли в 04:37 вторника, 23 июня, по местному времени (19:37 22 июня мск). Их эпицентр располагался в 124 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского с населением около 162 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 50 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.