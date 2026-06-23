Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 23 июня 2026Экономика

Ощутимое землетрясение произошло в Грузии

IES: Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Грузии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Землетрясение произошло в Грузии. Об этом сообщают специалисты национального Института изучения Земли (IES).

Подземные толчки зафиксировали утром во вторник, 23 июня, в 08:07 по местному времени (07:07 мск). Их магнитуда достигала 4,4 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 260 километрах северо-западнее Тбилиси в направлении Амбролаури и в семи километрах от села Хончиори. Очаг залегал на глубине 20 километров. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры информация не поступала.

Ранее ощутимое землетрясение произошло у берегов Камчатки — его магнитуда достигала 4,2. Подземные толчки произошли в 04:37 вторника, 23 июня, по местному времени (19:37 22 июня мск). Их эпицентр располагался в 124 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского с населением около 162 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 50 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент соседней страны сложил полномочия и стал советником Путина. Он захотел воссоединения с Великой Россией

    Врач призвал обязательно включить в рацион один продукт во время жары

    В ГИБДД прокомментировали слухи о появлении нового способа проверки тонировки на машинах

    Россиян предупредили о мастерах-мошенниках

    C Пугачевой взыскали многотысячные долги по коммуналке

    Опасность недавних вспышек на Солнце оценили

    Сотрудница ресторана плюнула в еду клиентки и заразила ее герпесом

    В Раде назвали цели провокаций Зеленского

    Россиянка второй раз за год сорвала куш в лотерею

    Ощутимое землетрясение произошло в Грузии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok