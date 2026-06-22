В российском регионе произошло ощутимое землетрясение

EMSC: У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2

У берегов Камчатки произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 04:37 вторника, 23 июня, по местному времени (19:37 22 июня мск). Их эпицентр располагался в 124 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского с населением около 162 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 50 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Ранее директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов предрек Крыму землетрясение силой до девяти баллов в ближайшие три-пять лет.