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17:27, 22 июня 2026Экономика

Крым призвали приготовиться к опасному землетрясению

Ученый Виноградов: Землетрясение до 9 баллов возможно в Крыму
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ближайшие три-пять лет в Крыму возможно мощное землетрясение силой до девяти баллов. К опасному явлению призвал приготовиться жителей полуострова директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов в беседе с НСН.

Утром в понедельник, 22 июня, в Крыму произошло сразу семь землетрясений — магнитуда самого сильного достигала 4,4. Их эпицентры находились в 26 и 30 километрах от Севастополя. Виноградов назвал такие подземные толчки нормальными явлениями и напомнил о разрушительном землетрясении 1927 года на полуострове.

«В 1927 году произошли более сильные события, при этом у них период повторяемости примерно сто лет, поэтому мы ожидаем в районе Крыма достаточно ощутимые землетрясения в этом и следующем году. Сейчас они входят в опасный период. В ближайшие три-пять лет в любой момент нужно быть готовыми к достаточно сильному землетрясению», — предупредил ученый.

Советские карты допускают уровень сейсмичности в Крыму до девяти баллов в горных районах. Однако преимущественно такие землетрясения происходят не на суше, а в море. Однако, по прогнозам Виноградова, подземные толчки вряд ли вызовут цунами. Более вероятными последствиями эксперт видит незначительные разрушения инфраструктуры и оползни.

При этом случившиеся слабые землетрясения Виноградов считает хорошим знаком. «Накапливаемая энергия может выхлестнуться или одномоментно, или по чуть-чуть. Более сильное событие таким образом отдаляется, но оно все равно произойдет. Все зависит от глубины», — заключил специалист.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Курильских островов. Эпицентр явления находился в 436 километрах к юго-западу от города Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 34 километров. О пострадавших и разрушениях в российском регионе информация не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

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