Землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Курильских островов

Землетрясение произошло у побережья Курильских островов. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 22 июня, в 14:45 по местному времени (06:45 мск). Их магнитуда достигала 4,6 — такое землетрясение сейсмологи считают ощутимым.

Эпицентр явления находился в 436 километрах к юго-западу от города Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 34 километров. О пострадавших и разрушениях в российском регионе информация не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее более мощное землетрясение произошло у берегов Крита. Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали 20 июня в 12:37 по московскому времени. Их эпицентр располагался в 69 километрах к юго-западу от города Ретимно на северном побережье острова. Очаг залегал на глубине 13 километров. Данные о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступали.