Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:21, 20 июня 2026Экономика

У берегов Крита произошло мощное землетрясение

EMSC: У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,1
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Кузбассе

Фото: Indra Honey / Shutterstock / Fotodom  

У берегов Крита зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 09:37 по местному времени (12:37 по московскому времени). Их эпицентр располагался в 69 километрах к юго-западу от города Ретимно на северном побережье острова. Очаг залегал на глубине 13 километров. Данные о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступали.

Накануне стало известно об ощутимом землетрясении в Беловском округе Кузбасса. Его магнитуду сейсмологи оценили в 4,2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Парень с мачете устроил резню в торговом центре в Краснодаре. Нападавший кричал, что его «всю жизнь обижают»

    В Госдуме допустили состояние невменяемости у напавшего на посетителей торгового центра

    Иран вновь закрыл проход через Ормузский пролив

    Россиянка обнаружила голого соседа в постели со своими детьми

    Напавший на торговый центр в Краснодаре 19-летний парень дал первый комментарий

    Бурых медведей захотели разрешить отстреливать в Московской области

    Задержанный в российском ТЦ с мачете мужчина бросился на детей и пытался устроить пожар

    Судью чемпионата мира по футболу спасли рассолом

    В Великобритании прошли испытания нового дальнобойного оружия для ВСУ

    Стало известно о взрыве перед нападением на российский торговый центр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok