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20:02, 19 июня 2026Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

Губернатор Середюк: Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Кузбассе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Кузбассе

Фото: MuhsinRina / Shutterstock / Fotodom

Землетрясение произошло в Беловском округе Кузбасса. Об этом сообщает губернатор российского региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 19 июня. Их магнитуда достигала 4,2 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением. Эпицентр явления находился на территории Беловского городского округа, в районе поселка Бачатский, рассказал губернатор.

«По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют нормально», — уточнил Середюк. Однако службы продолжают мониторить обстановку и находятся на постоянной связи со специалистами, оснований для беспокойства нет, подчеркнул глава региона.

Ранее на Камчатке произошла серия мощных землетрясений. Первое из них зафиксировали в 18:51 по местному времени (9:15 мск). Магнитуда самых слабых подземных толчков достигала 3,7, а самых сильных — 6,9. Последнее землетрясение сейсмологи оценивают как способное привести к умеренным разрушениям.

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