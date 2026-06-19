Серия мощных землетрясений произошла в российском регионе

РАН: Землетрясения магнитудой до 6,9 произошли на Камчатке, была угроза цунами

Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке. Об этом сообщает Камчатский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Подземные толчки начались в пятницу, 19 июня, с 18:51 по местному времени (9:15 мск). Самое слабое землетрясение имело магнитуду 3,7, а самое сильное — 6,9. Последнее сейсмологи оценивают как способное привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явлений находился в 151-178 километрах от столицы региона, города Петропавловска-Камчатского. Россияне почувствовали подземные толчки силой около четырех баллов. В связи с землетрясением в МЧС предупредили жителей о возможности цунами и призвали не выходить в прибрежные зоны. Спасатели ожидали формирование волны высотой до 0,06 метра. Однако позже угрозу отменили.

Ранее стало известно, что Япония сдвинулась на 5-6 миллиметров на восток из-за землетрясения, которое произошло в 2011 году.