Серия мощных землетрясений произошла в российском регионе

Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке. Об этом сообщает Камчатский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
Подземные толчки начались в пятницу, 19 июня, с 18:51 по местному времени (9:15 мск). Самое слабое землетрясение имело магнитуду 3,7, а самое сильное — 6,9. Последнее сейсмологи оценивают как способное привести к умеренным разрушениям.
Эпицентр явлений находился в 151-178 километрах от столицы региона, города Петропавловска-Камчатского. Россияне почувствовали подземные толчки силой около четырех баллов. В связи с землетрясением в МЧС предупредили жителей о возможности цунами и призвали не выходить в прибрежные зоны. Спасатели ожидали формирование волны высотой до 0,06 метра. Однако позже угрозу отменили.
Ранее стало известно, что Япония сдвинулась на 5-6 миллиметров на восток из-за землетрясения, которое произошло в 2011 году.