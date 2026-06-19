Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 19 июня 2026Экономика

Серия мощных землетрясений произошла в российском регионе

РАН: Землетрясения магнитудой до 6,9 произошли на Камчатке, была угроза цунами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: MuhsinRina / Shutterstock / Fotodom

Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке. Об этом сообщает Камчатский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Подземные толчки начались в пятницу, 19 июня, с 18:51 по местному времени (9:15 мск). Самое слабое землетрясение имело магнитуду 3,7, а самое сильное — 6,9. Последнее сейсмологи оценивают как способное привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явлений находился в 151-178 километрах от столицы региона, города Петропавловска-Камчатского. Россияне почувствовали подземные толчки силой около четырех баллов. В связи с землетрясением в МЧС предупредили жителей о возможности цунами и призвали не выходить в прибрежные зоны. Спасатели ожидали формирование волны высотой до 0,06 метра. Однако позже угрозу отменили.

Ранее стало известно, что Япония сдвинулась на 5-6 миллиметров на восток из-за землетрясения, которое произошло в 2011 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Рубио об Украине удивили Лаврова

    Национализированную компанию продали почти в два раза дешевле планов

    Стране БРИКС предсказали снятие карательных санкций США

    Набиуллина высказалась о дальнейшем снижении ключевой ставки

    В России порассуждали о сроках нанесения «отрезвляющих ударов» по Европе

    Россиянка на сапборде спасла тонувшую в реке овцу и попала на видео

    В российской «Гербере» нашли компьютер «для хлеба»

    Россиянка неожиданно нашла «волчье молоко» и ужаснулась

    Названа причина гибели батискафа с миллиардерами. Как алчность и жажда славы погубили его пассажиров

    На россиянина завели дело из-за разбившегося в ДТП сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok