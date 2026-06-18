Япония сдвинулась на восток из-за землетрясения

Science: Япония сдвинулась на 5-6 миллиметров на восток из-за землетрясения 2011 года

Американские и французские сейсмологи сделали вывод, что вся территория Японии сдвинулась на 5-6 миллиметров на восток еще в 2011 году, когда произошло мощнейшее землетрясение. Оно вызвало волны, достигшие ядра Земли, отразившиеся от него и заставившие расположенные под страной литосферные плиты сместиться, такое объяснение дается в исследовании, размещенном в научном журнале Science.

«Мы обнаружили, что фактически вся Япония экстраординарным образом сдвинулась после мощнейшего землетрясения марта 2011 года у берегов острова Хонсю», — отмечается в статье.

Группа ученых под руководством доцента Университета Чикаго (США) Пак Сонъен обнаружила это явление, изучая данные, полученные тысячами сейсмических станций и множеством высокоточных GPS-датчиков на территории Японии во время землетрясения. В прошлом сейсмологи не сталкивались с такими последствиями толчков.

Движение сразу нескольких тектонических плит произошло спустя около 13 минут после формирования главного толчка. В это время сейсмические станции засекли необычную сдвиговую волну, направлявшуюся с запада на восток. Исследователи выяснили, что колебания возникли от того, что сейсмические волны, вызванные первым толчком землетрясения, за несколько минут достигли земного ядра, отразились от него и вернулись к поверхности. В итоге активировались границы между Тихоокеанской, Охотской, Евразийской и другими литосферными плитами, заставив их резко сдвинуться.

Ученые подчеркнули, что ранее такой сценарий запуска «суперземлетрясений» не рассматривался при составлении прогнозов сейсмической опасности.

В начале июня в Японии объявили опасность цунами после мощного землетрясения, случившегося на Филиппинах. Серия волн высотой до метра грозила захватить обширную область от самого юга до префектуры Тиба рядом с Токио.