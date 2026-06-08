В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Филиппинах

В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщило японское главное метеорологическое управление.

Согласно прогнозам специалистов, цунами высотой до метра может захватить обширную область от самого юга до префектуры Тиба рядом с Токио. В связи с этим для 181 тысячи человек в префектурах Окинава, Коти, Ибараки, Миэ, Кагосима, Миядзаки объявили эвакуацию. Всех находящихся в прибрежной зоне призвали незамедлительно укрыться в безопасном месте.

О землетрясении на Филиппинах стало известно минувшей ночью. В результате удара стихии обрушилось как минимум одно здание.