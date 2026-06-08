Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:52, 8 июня 2026Экономика

В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Филиппинах
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Martin Prochazkacz / Shutterstock / Fotodom

В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщило японское главное метеорологическое управление.

Согласно прогнозам специалистов, цунами высотой до метра может захватить обширную область от самого юга до префектуры Тиба рядом с Токио. В связи с этим для 181 тысячи человек в префектурах Окинава, Коти, Ибараки, Миэ, Кагосима, Миядзаки объявили эвакуацию. Всех находящихся в прибрежной зоне призвали незамедлительно укрыться в безопасном месте.

О землетрясении на Филиппинах стало известно минувшей ночью. В результате удара стихии обрушилось как минимум одно здание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас высказалась о задержании танкеров с якобы российской нефтью

    Унесший десять жизней взрыв в жилом доме российского города оценили условным сроком

    Тренер ушел из клуба ФНЛ через две недели после назначения

    Глава МИД Ирана рассказал о переговорном процессе с США после атак Израиля

    Россия впервые с июля закупила один вид продукции из Бразилии

    Европейские водители урезали потребление топлива из-за роста цен на фоне войны в Иране

    Росгвардеец попался на продаже изъятого оружия

    Пашинян раскрыл свои планы на власть

    Каллас высказалась об итогах выборов в Армении

    Юную россиянку два года лезвием у шеи заставляли молчать об изнасилованиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok