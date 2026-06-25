Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 25 июня 2026Мир

В США предрекли многотысячные жертвы землетрясения в Венесуэле

USGS: Число жертв землетрясения в Венесуэле может составить от 10 до 100 тыс.
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Геологическая служба США (USGS) опубликовала прогноз относительно возможных человеческих потерь в результате землетрясения, произошедшего в Венесуэле.

Согласно расчетам, с вероятностью 44 процентов число погибших может составить от 10 до 100 тысяч человек.

При этом шансы того, что жертвами стихии станут от 100 до одной тысячи человек, оцениваются лишь в три процента, а интервал от одной до 10 тысяч погибших имеет 22-процентную вероятность. В то же время в USGS допускают, что с вероятностью в 30 процентов количество жертв может превысить отметку в 100 тысяч человек.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр пришелся на 60 километров от города Валенсия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ульяновской области ввели временные ограничения на продажу топлива. Кого затронут меры?

    Стало известно о трудностях с производством Tomahawk из-за исчезновения завода в США

    В США разоблачили Зеленского

    Оценен ущерб от землетрясения в Венесуэле

    В мотопехотной бригаде ВСУ променяли полсотни солдат на джип для командира

    В США предрекли многотысячные жертвы землетрясения в Венесуэле

    Раскрыта тайна iPhone из стали

    ЕС и НАТО саботировали обсуждение договора о ненападении с Россией

    Charli XCX посетила показ в кожаном платье с прозрачным декольте

    Посольство Израиля предъявило претензию Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok