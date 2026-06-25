В США предрекли многотысячные жертвы землетрясения в Венесуэле

USGS: Число жертв землетрясения в Венесуэле может составить от 10 до 100 тыс.

Геологическая служба США (USGS) опубликовала прогноз относительно возможных человеческих потерь в результате землетрясения, произошедшего в Венесуэле.

Согласно расчетам, с вероятностью 44 процентов число погибших может составить от 10 до 100 тысяч человек.

При этом шансы того, что жертвами стихии станут от 100 до одной тысячи человек, оцениваются лишь в три процента, а интервал от одной до 10 тысяч погибших имеет 22-процентную вероятность. В то же время в USGS допускают, что с вероятностью в 30 процентов количество жертв может превысить отметку в 100 тысяч человек.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр пришелся на 60 километров от города Валенсия.