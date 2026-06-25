Оценен ущерб от землетрясения в Венесуэле

USGS: Ущерб от землетрясения в Венесуэле может составить до 20% ВВП

Специалисты Геологической службы США (USGS) оценили потенциальный урон для экономики Венесуэлы от произошедшего землетрясения.

Согласно прогнозу ведомства, экономические потери могут составить от 2 до 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) государства.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр пришелся на 60 километров от города Валенсия.

Ранее ощутимое землетрясение зафиксировали у берегов Камчатки — его магнитуда достигала 4,2. Подземные толчки произошли в 04:37 вторника, 23 июня, по местному времени (19:37 22 июня мск).