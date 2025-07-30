Три волны цунами обрушились на Курилы после сильнейшего землетрясения. Последствия стихийного бедствия сняли на видео с дрона

Три волны цунами обрушилось на Северо-Курильск после сильнейшего землетрясения

Несколько цунами обрушилось на сахалинский Северо-Курильск после того, как на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало сильнейшим с 1952 года. За ним последовало землетрясение магнитудой 7,9 в Северо-Курильске.

На данный момент в Северо-Курильском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Последствия стихийного бедствия сняли на видео

Как сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, третья волна цунами была наиболее сильной. Однако, несмотря на масштабы произошедшего, жертв на Сахалине нет.

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Что касается масштаба разрушений, то пока его трудно определить.

Мы думаем, что повреждены электрические сети, масштаб мы не знаем, электричество мы отключили все. И включим только после команд МЧС о том, что можно будет зайти в город. Мы предполагаем, что какие-то сети водоснабжения [тоже повреждены] Валерий Лимаренко губернатор Сахалинской области

Последствия цунами также удалось запечатлеть с дрона. На кадры попала прибрежная зона Северо-Курильска, в частности, рыбообрабатывающий завод, о подтоплении которого сообщали власти.

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН / Telegram

Между тем к берегам Японии выбросило несколько китов. Животных показали на японском телевидении. Там, а также на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и в КНР также объявлена угроза цунами.

Эвакуированы почти три тысячи человек

На данный момент в общей сложности 2,7 тысячи человек были эвакуированы на Курильских островах после землетрясения.

С побережья на Курилах также смыло лагерь Русского географического общества. Всем находившимся в нем удалось спастись, они ожидают помощи.

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

Угроза цунами сохраняется. В связи с этим рабочий день в госучреждениях решили сократить.

Землетрясение застало врачей прямо на операции, но они не бросили спасать жизнь

Камера медицинского учреждения в Петропавловске-Камчатском запечатлела момент, когда землетрясение застало местных медиков прямо во время операции. Несмотря на трясущуюся аппаратуру медики не прервались и продолжили спасать жизнь пациента.

Глава Камчатки намерен представить этих бесстрашных медиков к госнаградам. «Такое мужество достойно самой высокой оценки», — подчеркнул Владимир Солодов.